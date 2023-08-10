Происшествия 10.08.2023 в 10:47
В Бурятии особо опасная кошка покусала 20-летнюю девушку
«Кошка известная, укус не спровоцирован», - сообщили в ЕДДС
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в оперативной сводке города Северобайкальск подвели итоги происшествий за день, поступивших в Единую диспетчерскую службу. Среди них – укусы животных.
«Укушена кошкой девушка 2003 года рождения, укушенная рана правой кисти, кошка известная, укус не спровоцирован»,
- сообщили в «Северобайкальск-инфо 24/7».
К сожалению, подробностей кошачьего нападения нет. Надеемся, что с пострадавшей все в порядке.
Фото: скриншот из видео «Europa Sweden Skandinavia Sverige Швеция»