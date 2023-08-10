В Бурятии особо опасная кошка покусала 20-летнюю девушку

Сегодня в оперативной сводке города Северобайкальск подвели итоги происшествий за день, поступивших в Единую диспетчерскую службу. Среди них – укусы животных.

«Укушена кошкой девушка 2003 года рождения, укушенная рана правой кисти, кошка известная, укус не спровоцирован»,

- сообщили в «Северобайкальск-инфо 24/7».



К сожалению, подробностей кошачьего нападения нет. Надеемся, что с пострадавшей все в порядке.







Фото: скриншот из видео «Europa Sweden Skandinavia Sverige Швеция»