В Бурятии фермер помог пенсионерке выйти из леса

9 августа спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о потерявшейся в лесу Тункинского района 72-летней женщине. Пенсионерка в компании из четырех человек отправилась в лес за грибами. В районе поселка Зун-Мурино она заблудилась. Не дожидаясь ночи, спутницы потерявшейся сборщицы дикоросов обратились за помощью к спасателям.«Прибыв на место, спасатели обследовали 21 кв. км лесного массива и просёлочных дорог, однако безрезультатно. Вечером того же дня заблудившаяся женщина сама вышла к ферме в районе села Еловка. Там её обнаружил местный житель. Ранее мужчина прочитал в вайбер-чате сообщение, что в этой местности потерялась пенсионерка. Фермер быстро сориентировался, вывел женщину из леса и доставил её в населённый пункт», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»