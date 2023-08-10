Происшествия 10.08.2023 в 14:44

В Бурятии фермер помог пенсионерке выйти из леса

Пожилая женщина пошла собирать грибы и заблудилась
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии фермер помог пенсионерке выйти из леса
9 августа спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о потерявшейся в лесу Тункинского района 72-летней женщине. Пенсионерка в компании из четырех человек отправилась в лес за грибами. В районе поселка Зун-Мурино она заблудилась. Не дожидаясь ночи, спутницы потерявшейся сборщицы дикоросов обратились за помощью к спасателям.

«Прибыв на место, спасатели обследовали 21 кв. км лесного массива и просёлочных дорог, однако безрезультатно. Вечером того же дня заблудившаяся женщина сама вышла к ферме в районе села Еловка. Там её обнаружил местный житель. Ранее мужчина прочитал в вайбер-чате сообщение, что в этой местности потерялась пенсионерка. Фермер быстро сориентировался, вывел женщину из леса и доставил её в населённый пункт», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

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