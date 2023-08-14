Происшествия 14.08.2023 в 10:21

В Бурятии пьяный водитель угрожал зарубить гаишника топором

Злостного нарушителя ПДД посадили, а его автомобиль конфисковали
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель угрожал зарубить гаишника топором
В Муйском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в пьяном вождении и угрозах применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2021 и в апреле 2023 года молодой человек был осужден за пьяную езду.

«Не сделав должных выводов, не имея водительских прав, в мае этого года мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Требование сотрудников полиции остановиться злоумышленник проигнорировал и попытался скрыться на своем автомобиле. После остановки машины он побежал в лес, один из полицейских последовал за ним. Тогда обвиняемый, держа топор в руке, высказал в адрес правоохранителя угрозу убийством», - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал парня виновным и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен водительских прав на 5 лет.

Автомобиль «ВАЗ-2121», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.

Фото: «Номер один»
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