В Бурятии пьяный водитель угрожал зарубить гаишника топором

В Муйском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в пьяном вождении и угрозах применения насилия в отношении представителя власти.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2021 и в апреле 2023 года молодой человек был осужден за пьяную езду.«Не сделав должных выводов, не имея водительских прав, в мае этого года мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Требование сотрудников полиции остановиться злоумышленник проигнорировал и попытался скрыться на своем автомобиле. После остановки машины он побежал в лес, один из полицейских последовал за ним. Тогда обвиняемый, держа топор в руке, высказал в адрес правоохранителя угрозу убийством», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал парня виновным и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен водительских прав на 5 лет.Автомобиль «ВАЗ-2121», на котором ездил пьяный мужчина, конфискован в доход государства.Фото: «Номер один»