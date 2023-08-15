Происшествия 15.08.2023 в 15:18

Ревнивый житель Бурятии украл паспорт у вахтовика из Братска

Мужчина решил, что гость из соседнего региона положил глаз на его сожительницу
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Текст: Константин Воронов
Ревнивый житель Бурятии украл паспорт у вахтовика из Братска
В полицию Северобайкальска поступило заявление от жителя Братска, приехавшего в город на вахту. Мужчина рассказал, что проживает в съемной квартире вместе с коллегами. Утром мужчины уехали на работу в поселок Новый Уоян. Вечером, вернувшись домой, граждане обнаружили, что дверь в квартиру взломана. Имущество и ценные вещи остались на месте, а паспорт заявителя пропал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия были обнаружены следы предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемого – 35-летнего местного жителя - задержали.

«Мужчина рассказал следователю, что проник в квартиру с целью изобличения своей сожительницы, которая заходила в подъезд дома с мужчиной. Решив, что они находятся именно в квартире потерпевшего, он выломал дверь, но никого не обнаружил. Внутри злоумышленник нашел паспорт потерпевшего и, подумав, что владелец документа и есть новый возлюбленный гражданки, забрал его», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, задержанный ревнивец ранее был судим за угрозу убийством, разбой и уклонение от административного надзора. Он ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает. По факту похищения документа возбуждено уголовное дело. Паспорт изъят у подозреваемого и будет возвращен законному владельцу.

Фото: «Номер один»
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