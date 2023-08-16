Микрорайон в Улан-Удэ остался без света из-за короткого замыкания

Сегодня около 12 часов в Улан-Удэ произошло замыкание на разъединителе одной из воздушных линий в ДНТ «Весна». Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», из-за аварии под отключение электроэнергии попали улицы Шукшина, Лавровая, Совхозная, Ледовая, Линейная, 30 лет Победы, Речная, Калиновая, Костровая, Перспективная, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».«На месте работают две бригады и две единицы техники городского РЭС. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено», - сообщили в компании.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»