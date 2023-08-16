Происшествия 16.08.2023 в 14:30

Микрорайон в Улан-Удэ остался без света из-за короткого замыкания

Электричество обещают вернуть в ближайшее время
A- A+
Текст: Константин Воронов
Микрорайон в Улан-Удэ остался без света из-за короткого замыкания
Сегодня около 12 часов в Улан-Удэ произошло замыкание на разъединителе одной из воздушных линий в ДНТ «Весна». Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», из-за аварии под отключение электроэнергии попали улицы Шукшина, Лавровая, Совхозная, Ледовая, Линейная, 30 лет Победы, Речная, Калиновая, Костровая, Перспективная, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».

«На месте работают две бригады и две единицы техники городского РЭС. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено», - сообщили в компании.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
Теги
авария

Все новости

Микрорайон в Улан-Удэ остался без света из-за короткого замыкания
16.08.2023 в 14:30
34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
16.08.2023 в 13:39
Таиланд интересуют туробмены с Бурятией и закупки в республике бумаги
16.08.2023 в 13:05
Спортивный ребенок - здоровый ребенок
16.08.2023 в 12:53
У жителей Бурятии воруют аккаунты на сайте «Госуслуг»
16.08.2023 в 12:53
Пуантами касаясь горизонта
16.08.2023 в 12:27
Тетушка из Бурятии отправила в Хабаровский край марихуану в музыкальной колонке
16.08.2023 в 12:14
Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%
16.08.2023 в 12:13
В районе Бурятии в ДТП погибла пассажирка
16.08.2023 в 11:39
В Бурятии ребенка укусила змея
16.08.2023 в 11:34
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
У жителей Бурятии воруют аккаунты на сайте «Госуслуг»
Будьте бдительны: зарегистрирован уже 131 случай взлома
16.08.2023 в 12:53
Тетушка из Бурятии отправила в Хабаровский край марихуану в музыкальной колонке
Племянник вообще-то просил кедровых орешков, но тетя решила, что для зоны это мало
16.08.2023 в 12:14
В районе Бурятии в ДТП погибла пассажирка
Водитель не справился с управлением
16.08.2023 в 11:39
В Бурятии ребенка укусила змея
Мальчика пришлось госпитализировать
16.08.2023 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru