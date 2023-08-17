В Бурятии двое младенцев выпали из открытых окон зданий

14 августа в столице Бурятии в больницу привезли 1.5-годовалого малыша с травмами. Выяснилось, что ребенок выпал из «многоэтажки» по улице Терешковой. Как сообщают детали трагедии в МВД Бурятии, младенец находился в квартире на втором этаже, взобрался на подоконник, а затем выдавил москитную сетку. В это время мама мальчика отошла в ванную комнату.

Второе ЧП случилось в Кяхте 16 августа. В дежурную часть полиции сообщили, что 2-годовалая девочка выпала из окна третьего этажа. Как рассказала мама ребенка правоохранителям, днем она уснула вместе с малышкой. Девочка проснулась раньше, тихонько вышла в кухню, где было открыто окно. Мама пострадавшей узнала о случившемся, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что «скорая» увезла упавшего младенца.

Как отметили в МВД Бурятии, с начала года зарегистрировано уже три падения детей с окон. Полиция призывает родителей внимательнее смотреть за детьми, не оставлять их в комнате с открытыми окнами или балконами.