В Улан-Удэ служебная собака нашла наркотики у пассажира

Сотрудники транспортной полиции задержали 18-летнего жителя Прибайкальского района Республики Бурятии. На молодого человека указала служебно-розыскная собака Гертруда. Умное животное специальной сигнальной позой обозначило возможное наличие у мужчины наркотических средств.При личном досмотре в кармане одежды гражданина обнаружен и изъят полимерный пакетик, внутри которого находилась табачная масса с признаками наркотического средства. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - маслом каннабиса.- Задержанный хранил наркотик растительного происхождения для личного употребления, без цели сбыта, чем совершил уголовно-наказуемое деяние. Дознавателем Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. В отношении нарушителя избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛО МВД России на транспорте.Фото: Pixabay.com