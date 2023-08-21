В Бурятии жители застряли на катере посреди залива

Накануне в Бурятии вблизи Байкала спасатели вызволили из беды четырех человек на катере. Жители находились посреди Баргузинского залива и не могли доплыть до берега из-за высоких волн.

На помощь выехали 5 спасателей Усть-Баргузинского ПСП на двух единицах техники.