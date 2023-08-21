Происшествия 21.08.2023 в 12:20

В Бурятии жители застряли на катере посреди залива

Они не могли доплыть до берега из-за мощных волн
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жители застряли на катере посреди залива

Накануне в Бурятии вблизи Байкала спасатели вызволили из беды четырех человек на катере. Жители находились посреди Баргузинского залива и не могли доплыть до берега из-за высоких волн.

На помощь выехали 5 спасателей Усть-Баргузинского ПСП на двух единицах техники.

«Всех доставили на берег»,

 - сообщили итоги операции в группе «Баргузин-инфо 24/7».
 

Фото:  "Номер один"

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спасение на водах баргузин Байкал спасатели

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