Происшествия 21.08.2023 в 12:20
В Бурятии жители застряли на катере посреди залива
Они не могли доплыть до берега из-за мощных волн
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Бурятии вблизи Байкала спасатели вызволили из беды четырех человек на катере. Жители находились посреди Баргузинского залива и не могли доплыть до берега из-за высоких волн.
На помощь выехали 5 спасателей Усть-Баргузинского ПСП на двух единицах техники.
«Всех доставили на берег»,
- сообщили итоги операции в группе «Баргузин-инфо 24/7».
Фото: "Номер один"