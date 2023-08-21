В Улан-Удэ наркосбытчик получил 10 лет «строгача»

Прокуратура Железнодорожного района поддержала гос. обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчину признали виновным по целому ряду пунктов статей о производстве и сбыте наркотиков. Незаконную деятельность он осуществлял полгода под кураторством группы лиц. Хранил и сбывал наркотические средства в особо крупном размере.

«Установлено, что в декабре 2021 года житель столицы республики откликнулся в социальной сети на предложение неустановленного лица заниматься производством синтетических наркотических средств, их хранением с целью реализации бесконтактным способом путем последующего размещения в тайники. С декабря 2021 года по июнь 2022 года мужчина занимался производством и сбытом запрещенных веществ»,

- сообщили в Прокуратуре Бурятии.



Мужчину остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

По итогу, суд вынес весьма суровый вердикт: по совокупности преступлений улан-удэнец получил 10 лет, 6 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: "Номер один"