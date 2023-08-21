Происшествия 21.08.2023 в 16:22

В районе Бурятии ищут 83-летнего дедушку

Пожилой житель не ориентируется в пространстве
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии ищут 83-летнего дедушку

В Кабанском районе селе Кабанск пропал 83-летний Юрий Николаевич Андреев. Сегодня, 21 августа, он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», житель не ориентируется в пространстве, нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые.

Одежда: черный свитер на пуговицах, темно-синие брюки, синие тапки, темно-зеленая кепка.


Инфорг: Надежда 89085983400

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"

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