Происшествия 21.08.2023 в 16:22
В районе Бурятии ищут 83-летнего дедушку
Пожилой житель не ориентируется в пространстве
Текст: Евгения Гармаева
В Кабанском районе селе Кабанск пропал 83-летний Юрий Николаевич Андреев. Сегодня, 21 августа, он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», житель не ориентируется в пространстве, нужна помощь добровольцев.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые.
Одежда: черный свитер на пуговицах, темно-синие брюки, синие тапки, темно-зеленая кепка.
Инфорг: Надежда 89085983400
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"