Жительница Бурятии взяла на себя чужое убийство

15 августа в одном из домов в селе Санага Закаменского района произошло убийство 48-летнего мужчины. Изначально вину в совершении преступления взяла на себя его сожительница. Однако показания женщины вызвали у следователя сомнения. В ходе дальнейшего расследования, в том числе с помощью исследований на полиграфе, сыщикам удалось выйти на настоящего злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний сосед покойного. Под давлением улик сельчанин сознался в преступлении и в подробностях рассказал об учиненной расправе.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, вечером 15 августа обвиняемый зашел в гости к соседу и его сожительнице, вместе с которыми стал употреблять спиртное. Спустя некоторое время между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе гость выхватил из кармана складной нож и нанес им несколько ударов в грудь противника. Хозяин дома от полученных ран скончался на месте. После этого злоумышленник уговорил сожительницу убитого взять вину на себя. Женщина согласилась и по приезду следственно-оперативной группы заявила, что это она совершила преступление.В настоящее время злоумышленник уже взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Следственный комитет Бурятии