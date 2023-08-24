Происшествия 24.08.2023 в 10:30

Крупное ЧП произошло в детском лагере в Бурятии

В «Байкальском бору» массово заболели дети
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Текст: Константин Воронов
Крупное ЧП произошло в детском лагере в Бурятии
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних», - сообщили в ведомстве.

Подробности происшествия в прокуратуре обещали сообщить позднее.

Фото: «Номер один»
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