Крупное ЧП произошло в детском лагере в Бурятии

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе.«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних», - сообщили в ведомстве.Подробности происшествия в прокуратуре обещали сообщить позднее.Фото: «Номер один»