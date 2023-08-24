Происшествия 24.08.2023 в 15:59

В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины

Один из них пил у друзей, второго нашли на животноводческой стоянке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины
МВД Бурятии сообщило об обнаружении двух жителей Улан-Удэ, которые пропали после ссоры с родственниками. Оба были объявлены в розыск, а ориентировки на них разместили в местных СМИ.

В частности, нашелся 45-лентий горожанин, который 18 июля ушел из дома после ссоры с родственниками. Как выяснилось, все это время он распивал спиртные напитки в компании друзей.

Также найден 51-летний житель Улан-Удэ, который 3 июня после ссоры ушел из дома на улице Бийской. Мужчина находился на животноводческой стоянке в Бичурском районе.

«С ним все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
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