В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины

МВД Бурятии сообщило об обнаружении двух жителей Улан-Удэ, которые пропали после ссоры с родственниками. Оба были объявлены в розыск, а ориентировки на них разместили в местных СМИ.В частности, нашелся 45-лентий горожанин, который 18 июля ушел из дома после ссоры с родственниками. Как выяснилось, все это время он распивал спиртные напитки в компании друзей.Также найден 51-летний житель Улан-Удэ, который 3 июня после ссоры ушел из дома на улице Бийской. Мужчина находился на животноводческой стоянке в Бичурском районе.«С ним все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.