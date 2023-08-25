В Улан-Удэ геймер стащил из компьютерного клуба приставку

В Улан-Удэ в полицию поступило заявление о краже от администратора компьютерного клуба. Молодой человек рассказал, что из заведения пропала игровая приставка стоимостью 70 тысяч рублей.

Правоохранители установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 19-летнего посетителя заведения.

«Подозреваемый пришел в клуб в утреннее время, чтобы поиграть на компьютере. Спустя некоторое время он заметил, что администратор уснул на рабочем месте. Гражданин забрал в одной из комнат игрового клуба приставку и скрылся. Похищенную консоль он оставил для личного пользования»,

- сообщили в МВД Бурятии.



Имущество изъято. Подозреваемый не работает, ранее не судим. За кражу на молодого человека возбудили уголовное дело.





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