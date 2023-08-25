Происшествия 25.08.2023 в 16:01

В Улан-Удэ на Верхней Березовки пропал мужчина

Житель нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на Верхней Березовки пропал мужчина

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили о поисках Ширап-Доржи Васильевича Бадмаева. 58-летний улан-удэнец пропал сегодня, 25 августа, в микрорайоне Верхняя Березовка. Отметим, мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Одежда: черная спортивная кофта с синими вставками, черная футболка, черные шорты и черные тапки.

Нужда помощь добровольцев. Инфорги: Михаил 89240148007, Надежда 89085983400,

О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону «горячей линии» отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"

Теги
пропавшие без вести лизаалерт

Все новости

В Улан-Удэ на Верхней Березовки пропал мужчина
25.08.2023 в 16:01
В Улан-Удэ геймер стащил из компьютерного клуба приставку
25.08.2023 в 15:26
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года более 3,3 млрд руб
25.08.2023 в 15:20
В Бурятии японская стенка дала трещину
25.08.2023 в 14:04
В Улан-Удэ задержан курьер мошенников
25.08.2023 в 13:19
В Чите представили логотип к слогану «Забайкалье - это по любви»
25.08.2023 в 13:02
В Улан-Удэ продолжают создавать защитные насыпи
25.08.2023 в 12:26
В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой
25.08.2023 в 12:23
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
25.08.2023 в 12:06
В Улан-Удэ пропавший 57-летний житель найден мертвым
25.08.2023 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Улан-Удэ геймер стащил из компьютерного клуба приставку
Консоль украли, когда администратор нечаянно уснул
25.08.2023 в 15:26
В Улан-Удэ задержан курьер мошенников
Молодой человек взят под стражу, возбуждено уголовное дело
25.08.2023 в 13:19
В Бурятии школьник «обчистил» машину отчима своей знакомой
Ранее юношу уже привлекали к уголовной ответственности
25.08.2023 в 12:23
В Бурятии полицейские восстановили картину дня обворованного вахтовика
Потерпевший так напился, что не смог вспомнить, кому отдал свою банковскую карту
25.08.2023 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru