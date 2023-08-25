В Улан-Удэ на Верхней Березовки пропал мужчина

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили о поисках Ширап-Доржи Васильевича Бадмаева. 58-летний улан-удэнец пропал сегодня, 25 августа, в микрорайоне Верхняя Березовка. Отметим, мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Одежда: черная спортивная кофта с синими вставками, черная футболка, черные шорты и черные тапки.

Нужда помощь добровольцев. Инфорги: Михаил 89240148007, Надежда 89085983400,



О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону «горячей линии» отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).















Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"