Жительница Улан-Удэ попалась на сборе и употреблении конопли

В мае 2023 года улан-удэнка собрала коноплю, а затем вместе со знакомым «приготовила» ее. Часть они употребили, а остальное женщина припрятала в пачку от сигарет, в чем затем добровольно созналась полицейским.

В мае 2023 года возле реки Уда она увидела кусты конопли. В течение пяти минут она собрала верхушечные части высохшей конопли в пакет и направилась к своему знакомому. Вместе они приготовили наркотик - «химку». Приготовленный продукт они скурили, а оставшееся она собрала в пачку из-под сигарет и убрала в карман своей кофты.

Ближе к вечеру того же дня она решила сходить в магазин. К ней подъехал автомобиль, откуда вышли полицейские. Сотрудники полиции поинтересовались, не имеется ли при ней что-либо запрещенное, на что она призналась, что у нее в правом кармане кофты находится пачка из-под сигарет, в которой находится «химка».

Советский районный суд постановил признать женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).





Фото: "Номер один"