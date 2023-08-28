В Улан-Удэ женщина порезала сожителя в ответ на избиение

Однажды житель столицы Бурятии явился домой нетрезвым. Это крайне не понравилось его сожительнице, которая также была слегка навеселе. Женщина начала ругаться. Ссора переросла в рукоприкладство. Дама в ответ на удары по лицу схватила нож и пырнула своего обидчика.

Как следует из материалов дела, в ходе ссоры горожанин разозлился на сожительницу и нанес ей кулаками не менее пяти ударов по лицу и телу. Женщина в ответ на это схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар мужчине в живот справа.

После этого мужчина попытался отнять нож, она начала бороться и в ходе борьбы случайно ткнула его ножом в правое плечо. После этого они перестали бороться, женщина больше не пыталась нанести удары ножом, начала помогать ему раздеваться, проводила до кровати. Затем она прикладывала к его ране разные тряпки, чтобы остановить кровотечение.

Также в деле отмечается, что ранее в ходе совместного проживания мужчина неоднократно наносил сожительнице побои. В тот роковой день он вновь высказывал угрозы дальнейшего причинения насильственных действий и в момент нанесения ему удара ножом применял насилие, не опасное для жизни и здоровья.

«У потерпевшего в руках отсутствовали какие-либо посторонние предметы. Однако женщина без необходимости умышленно нанесла удар ножом в живот потерпевшего, отчего причинила тяжкий вред его здоровью, по признаку опасности для жизни человека», - отмечается в материалах дела.

Суд квалифицировал действия горожанки по ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Советский районный суд признал горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Фото: "Номер один"