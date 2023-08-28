В Улан-Удэ женщина порезала сожителя в ответ на избиение
Женщину отправили на исправительные работы за удары ножом
Однажды житель столицы Бурятии явился домой нетрезвым. Это крайне не понравилось его сожительнице, которая также была слегка навеселе. Женщина начала ругаться. Ссора переросла в рукоприкладство. Дама в ответ на удары по лицу схватила нож и пырнула своего обидчика.
Как следует из материалов дела, в ходе ссоры горожанин разозлился на сожительницу и нанес ей кулаками не менее пяти ударов по лицу и телу. Женщина в ответ на это схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар мужчине в живот справа.
После этого мужчина попытался отнять нож, она начала бороться и в ходе борьбы случайно ткнула его ножом в правое плечо. После этого они перестали бороться, женщина больше не пыталась нанести удары ножом, начала помогать ему раздеваться, проводила до кровати. Затем она прикладывала к его ране разные тряпки, чтобы остановить кровотечение.
Также в деле отмечается, что ранее в ходе совместного проживания мужчина неоднократно наносил сожительнице побои. В тот роковой день он вновь высказывал угрозы дальнейшего причинения насильственных действий и в момент нанесения ему удара ножом применял насилие, не опасное для жизни и здоровья.
«У потерпевшего в руках отсутствовали какие-либо посторонние предметы. Однако женщина без необходимости умышленно нанесла удар ножом в живот потерпевшего, отчего причинила тяжкий вред его здоровью, по признаку опасности для жизни человека», - отмечается в материалах дела.
Суд квалифицировал действия горожанки по ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Советский районный суд признал горожанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
Фото: "Номер один"