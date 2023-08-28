Житель Улан-Удэ отобрал «Айфон» у своего знакомого

В декабре 2022 года улан-удэнец, находясь возле магазина скупки в районе Центрального рынка, стал требовать у знакомого молодого человека отдать ему телефон «Айфон 8 Плюс». В случае отказа он грозился ударить парня.

В один из декабрьских дней 2022 года улан-удэнец, находящийся на Центральном рынке Улан-Удэ потребовал у знакомого, чтобы тот добровольно отдал ему сотовый телефон «Айфон 8+», но тот отказался. После чего желавший завладеть телефоном сказал, что ударит парня по лицу, если он не отдаст ему телефон. Молодой человек испугался и отдал мужчине свой телефон. Тот сразу сдал телефон в скупку за 8 000 рублей, а деньги забрал себе.

Из материалов дела следует, что телефон марки «Айфон 8+» молодой человек получил в подарок от отца в июле 2022 года, стоимость телефона составляла 17 000 рублей.

«Айфон» удалось вернуть владельцу.

Советский районный суд приговорил горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.





Фото: ru.freepick.com