В Улан-Удэ грузчик оставил без света жителей многоквартирного дома

В полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества от сотрудницы управляющей компании. Женщина рассказала, что неизвестный проник в подвал многоквартирного дома в поселке Восточный и похитил общедомовое имущество – светильники, 100 метров кабеля и электрические провода. Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Кроме того, из-за действий злоумышленника в одном из подъездов дома отключилось электричество.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 35-летнего жителя поселка Загорск. Следователями установлена его причастность к еще одному аналогичному преступлению. Выяснилось, что несколькими днями ранее злоумышленник проник в подвал другого многоквартирного дома и, взломав навесной замок, похитил светильники и более 60 метров медного кабеля. Ущерб составил 94 тысячи рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Гражданин пояснил, что похищенное он сбыл. Мужчина ранее судим, работает грузчиком на оптовой базе. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям. По фактам краж возбуждены уголовные дела.Фото: «Номер один»