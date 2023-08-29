Происшествия 29.08.2023 в 15:16

В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей

Алина Банзарова будет находиться в СИЗО до 28 октября
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
Напомним, речь идет о жительнице Бурятии, которая поставила на поток массовый обман людей. Алина Банзарова (имя, фамилия изменены) брала деньги у жителей Бурятии, обещая инвестировать их средства в «лоты» и вернуть с процентами. С помощью обмана она также втерлась в доверие 70-летней женщине, которая по вине мошенницы осталась без единственного жилья.

На днях Октябрьский суд продлил срок заключения под стражей до 28 октября. Подробности уголовного дела не разглашаются, но эта история явно все больше обрастает скандальными подробностями. Благодаря нашему изданию в Алине Банзаровой жители Бурятии узнают свою обидчицу и тоже пишут заявления. Параллельно выясняется, что у мошенницы не одно-два поддельных имени, как считалось ранее, а сразу несколько. Не некоторые из поддельных имен у Банзаровой были даже оформлены документы.

На сегодняшний день число уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, достигло пятнадцати. Расследование продолжается.
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