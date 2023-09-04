Происшествия 04.09.2023 в 11:58

В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в легковушку

За один день на дорогах республики поймали 21 пьяного водителя
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в легковушку

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими.

Так, в Улан-Удэ в Октябрьском районе в 17.00 часов 15-летний подросток за управлением мопеда «Минск», следовал по улице Денисова и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона» под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда с травмами госпитализирован в больницу.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, 3 сентября на территории республики выявили 289 нарушений ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления автомобилями 21 водителя с признаками опьянения.



Фото: Номер один

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