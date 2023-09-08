В Улан-Удэ машина сбила 13-летнего школьника на тротуаре по вине другого автомобилиста

Накануне «Номер один» сообщал, что в столице Бурятии водитель 1982 года рождения сбил 13-летнего мальчика прямо на тротуаре в районе гимназии №14, а затем врезался в здание. Как выяснилось, ДТП случилось из-за другого автомобилиста.

В ГИБДД сообщают, что неизвестный на авто совершил опасный маневр и затем врезался в автомобиль «Тойота Филдер», которым управлял горожанин 1982 года рождения. Из-за этого машина второго участника вылетела на пешеходную зону, где сбила ребенка, а потом врезалась в дом. Первый водитель скрылся с места происшествия, полиция устанавливает его данные. Пострадавшего доставили в больницу, серьезных травм он не получил.



В целом, за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварий. Так, в 10 часов утра в Северобайкальском районе 71-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в «ВАЗ» на перекрестке улиц Студенческая и Пролетарская. Пассажирка «ВАЗа» получила травмы.

В Кабанском районе в районе 11 утра 37-летняя женщина на «РАВ 4» вблизи поселка Клюевка врезалась в «Ниссан Сани», за рулем которого был мужчина 1978 года рождения. Жительница пострадала и попала в больницу.

Вчера по республике инспектора ДПС выявили 284 нарушений ПДД и задержали 16 нетрезвых водителей.



Фото: Номер один