Улан-удэнка лишилась 3,8 млн рублей в надежде заработать на инвестициях

Жительница г. Улан-Удэ планировала получить денежный доход на инвестициях в сети «Интернет». Она зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок от неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на указанный им банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Требования злоумышленника потерпевшая выполнила, оформила в одном из банков кредит и перевела на указанный им счет 3,8 млн рублей, которые поступили в распоряжение мошенника.Жертвами интернет-преступников по состоянию на 08.09.2023 стали 1 715 жителей республики (+ 42 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 436 млн рублей (+ 23 млн рублей за последнюю неделю).Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и так далее.- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре Бурятии.