Происшествия 11.09.2023 в 13:43
В Улан-Удэ уволенный автомойщик угнал «Волгу» у знакомой
Придя за расчетом, мужчина «прихватил» с автомойки чужое авто
Текст: Константин Воронов
Днем 8 сентября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 21-летней горожанки об угоне её «Волги» с территории автомойки. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
Они выяснили, что неделей ранее девушка в Иркутске приобрела автомобиль. В этот же день на заправке она случайно встретила знакомого и рассказала о своей покупке. Мужчина сразу же предложил помощь по проверке технического состояния авто, для чего было решено загнать его на автомойку, где он работал.
В течение нескольких дней машина находилась рядом со зданием мойки, при этом периодически хозяйка пользовалась ею. Вечером 7 сентября, собравшись в очередной раз забрать автомобиль, владелица не обнаружила его на месте. Оказалось, «Волгой» неправомерно завладел уволенный за нахождение на работе в пьяном виде приятель потерпевшей. Придя на следующий день после увольнения за зарплатой, он уехал оттуда на чужом авто.
«Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник задержан у знакомого. Мужчина пояснил, что взял автомобиль, чтобы «покататься». Угнанная машина изъята. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Известно, что угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото: «Номер один»
Они выяснили, что неделей ранее девушка в Иркутске приобрела автомобиль. В этот же день на заправке она случайно встретила знакомого и рассказала о своей покупке. Мужчина сразу же предложил помощь по проверке технического состояния авто, для чего было решено загнать его на автомойку, где он работал.
В течение нескольких дней машина находилась рядом со зданием мойки, при этом периодически хозяйка пользовалась ею. Вечером 7 сентября, собравшись в очередной раз забрать автомобиль, владелица не обнаружила его на месте. Оказалось, «Волгой» неправомерно завладел уволенный за нахождение на работе в пьяном виде приятель потерпевшей. Придя на следующий день после увольнения за зарплатой, он уехал оттуда на чужом авто.
«Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник задержан у знакомого. Мужчина пояснил, что взял автомобиль, чтобы «покататься». Угнанная машина изъята. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Известно, что угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Фото: «Номер один»
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