В Улан-Удэ уволенный автомойщик угнал «Волгу» у знакомой

Днем 8 сентября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 21-летней горожанки об угоне её «Волги» с территории автомойки. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.Они выяснили, что неделей ранее девушка в Иркутске приобрела автомобиль. В этот же день на заправке она случайно встретила знакомого и рассказала о своей покупке. Мужчина сразу же предложил помощь по проверке технического состояния авто, для чего было решено загнать его на автомойку, где он работал.В течение нескольких дней машина находилась рядом со зданием мойки, при этом периодически хозяйка пользовалась ею. Вечером 7 сентября, собравшись в очередной раз забрать автомобиль, владелица не обнаружила его на месте. Оказалось, «Волгой» неправомерно завладел уволенный за нахождение на работе в пьяном виде приятель потерпевшей. Придя на следующий день после увольнения за зарплатой, он уехал оттуда на чужом авто.«Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник задержан у знакомого. Мужчина пояснил, что взял автомобиль, чтобы «покататься». Угнанная машина изъята. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Известно, что угонщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Фото: «Номер один»