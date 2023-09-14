Происшествия 14.09.2023 в 14:54

В Улан-Удэ работник автосалона обманул клиентов на миллионы рублей

Он фиктивно оформлял заявки на поставку запчастей, а деньги присваивал себе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ работник автосалона обманул клиентов на миллионы рублей
Полиция Улан-Удэ завершила расследование уголовных дел в отношении горожанина, обвиняемого в нескольких крупных мошенничествах. Мужчина, работая в различных автосалонах, обманывал клиентов, а их деньги присваивал себе.

Как рассказали в МВД Бурятии, в полицию поступили заявления от двух горожан по факту невыполнения условий договора со стороны автосалона и хищения денежных средств на сумму 385 тысяч рублей.

«При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний менеджер по закупкам и оформлению заказов в автосалоне. Мужчина принимал заказы от клиентов на ремонт автомашин, фиктивно оформлял заявки на поставку запчастей, а деньги переводил на личный счет. Руководство автосервиса не владело информацией о приеме сотрудником заказов и последующем невыполнении своих обязательств перед клиентами», - рассказали в МВД Бурятии.

Примечательно, что злоумышленник был уже хорошо знаком полицейским. В июне оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ уже установили причастность данного гражданина к четырем аналогичным эпизодам мошенничества, совершенным ранее.

«В течение прошлого года, будучи специалистом по розничным продажам другого автосалона, мужчина обманул доверчивых клиентов в общей сложности на 1,9 миллиона рублей», - сообщили в МВД.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время они уже направлены в суд. Известно, что мужчина полностью признал свою вину.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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