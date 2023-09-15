В Бурятии пьяная женщина зарезала пьяного отчима

Днем 14 сентября в одном из домов в улусе Санага Закаменского района Бурятии произошло убийство 60-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнюю падчерица покойного. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Как сообщили в следственном ведомстве, днем 14 сентября подозреваемая распивала спиртные напитки с друзьями. Позже она пригласила их к себе домой, но это не понравилось пьяному отчиму. После непродолжительной ссоры между ними женщина схватила нож и ударила им в грудь потерпевшего. От полученной раны тот умер на месте.Фото: Следственный комитет Бурятии