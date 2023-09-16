На реке в Бурятии опрокинулся вездеход

Вечером 15 сентября в труднодоступной горной местности, в верховье реки Сея Курумканского района опрокинулся вездеход, на котором находилось пять человек. Двое получили травмы.

- В связи со сложным горным рельефом и удаленностью, эвакуация пострадавших требуются воздушным путём, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Сегодня в район происшествия вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия на вертолете Ми-8. Для оказания помощи пострадавшим на борту находятся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.





Фото: ГУ МЧС по РБ