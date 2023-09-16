Происшествия 16.09.2023 в 10:18

На реке в Бурятии опрокинулся вездеход

Двое пассажиров получили травмы

A- A+
Текст: "Номер один"
На реке в Бурятии опрокинулся вездеход

Вечером 15 сентября в труднодоступной горной местности, в верховье реки Сея Курумканского района опрокинулся вездеход, на котором находилось пять человек. Двое получили травмы.

- В связи со сложным горным рельефом и удаленностью, эвакуация пострадавших требуются воздушным путём, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Сегодня в район происшествия вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия на вертолете Ми-8. Для оказания помощи пострадавшим на борту находятся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.


Фото: ГУ МЧС по РБ

 

 

Теги
курумканский район мчс

Все новости

Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей
16.09.2023 в 10:37
На реке в Бурятии опрокинулся вездеход
16.09.2023 в 10:18
Зампред правительства Бурятии покинул свой пост
16.09.2023 в 10:07
В Улан-Удэ сирота судится с властями Бурятии
16.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ инвалида оставили жить в «заброшке»
16.09.2023 в 07:00
В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета
15.09.2023 в 17:53
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
15.09.2023 в 17:36
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег
15.09.2023 в 17:34
Строительство нового здания Верховного суда Бурятии началось в Улан-Удэ
15.09.2023 в 17:28
В Улан-Удэ начали проектирование путепровода в районе Читинского переезда
15.09.2023 в 17:02
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей

Улан-удэнка оформила кредит, чтобы в дальнейшем получать прибыль

16.09.2023 в 10:37
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
С 4 сентября она не выходит на связь с родственниками
15.09.2023 в 17:36
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег
Она получила сообщение от «сестры»
15.09.2023 в 17:34
В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов
Их транспортировали по воздуху в городские больницы
15.09.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru