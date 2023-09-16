В Бурятии медсестру обманули на 600 тысяч рублей

В Джидинском районе медсестра одной из больниц получила в мессенджере сообщение, якобы, от главного врача. Ей написали, что скоро с ней свяжется «куратор из министерства здравоохранения РФ».

Выйдя на связь, неизвестный сообщил 62-летней женщине, что ей позвонят сотрудники службы безопасности Центробанка, о разговоре с которыми никого уведомлять не нужно. Для убедительности, мошенник предварительно выслал ей в мессенджер скан удостоверения сотрудника банка.

Доверчивая женщина выслушала аферистов, которые сообщили, что неизвестные лица оформили на нее крупный кредит, и в ближайшее время с ее банковских карт спишутся все денежные средства. С целью блокировки всех финансовых операций женщине необходимо оформить кредит и перевести деньги на указанный безопасный счет.

В течение трех дней потерпевшая оформила кредиты в трех разных банках района на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Обман вскрылся лишь после того, когда аферисты перестали отвечать на ее звонки.

По данному факту ОМВД России по Кяхтинскому району возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

МВД по Республике Бурятия напоминает: официальные организации не вынуждают граждан совершать операции со счетами.

Ни в коем случае не передавайте третьим лицам приходящие смс-коды, иную персональную информацию, немедленно прерывайте разговор и сообщайте на телефон службы 102 (112) или в дежурную часть ближайшего территориального органа внутренних дел.





Фото: "Номер один"