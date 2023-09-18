Происшествия 18.09.2023 в 10:20

Крупный пожар потушили в Тарбагатайском районе Бурятии

Ущерб от огненной стихии превысил миллион рублей
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Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар потушили в Тарбагатайском районе Бурятии
Крупный пожар произошел днем 17 сентября в ДНТ «Солнечное» Тарбагатайского района Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», в тушении участвовали огнеборцы трех пожарных частей. Для локализации возгорания им потребовалось около получаса, а на полную ликвидацию пожара ушло три часа.

«В результате пожара сгорели крыша дома, пристроенные к нему дощатый гараж и кладовая, а также курятник, в котором находилось 7 куриц, и два транспортных средства. Ущерб составил 1,3 млн рублей», - сообщили в чате.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»
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