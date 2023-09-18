Крупный пожар потушили в Тарбагатайском районе Бурятии

Крупный пожар произошел днем 17 сентября в ДНТ «Солнечное» Тарбагатайского района Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо. 24/7», в тушении участвовали огнеборцы трех пожарных частей. Для локализации возгорания им потребовалось около получаса, а на полную ликвидацию пожара ушло три часа.«В результате пожара сгорели крыша дома, пристроенные к нему дощатый гараж и кладовая, а также курятник, в котором находилось 7 куриц, и два транспортных средства. Ущерб составил 1,3 млн рублей», - сообщили в чате.Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»