Происшествия 19.09.2023 в 16:36

Жительница Бурятии обиделась на плохо зарабатывающего мужа и сдала его в полицию

Теперь женщину будут судить за ложный донос
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жительница Бурятии обиделась на плохо зарабатывающего мужа и сдала его в полицию

В Иволгинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы села Сотниково, обвиняемой в ложном доносе.

Так, в мае в полицию от сельчанки поступил звонок о том, что во время попойки супруг ударил ее и угрожал ножом. На место выехали правоохранители. Они взяли заявление у звонившей, а также объяснение у неё и её супруга: мужчина всё отрицал. В дальнейшем дознанием было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Однако в ходе расследования эта информация не подтвердилась – женщина призналась, что наврала.

«Пара, действительно, распивала спиртное, а конфликт случился на фоне обвинений в адрес мужчины, связанных с тем, что он мало зарабатывает и недолжным образом обеспечивает семью. Однако применением физической силы и угрозами ссора не сопровождалась. Тем не менее, разозлившись, гражданка позвонила в полицию. Сказать, какого результата обвиняемая планировала добиться своим поступком, она не смогла», 

- сообщили в МВД Бурятии.
Вдобавок, на момент звонка женщина была пьяной и не в полной мере отдавала себе отчет в своих действиях. Несмотря на то, что сельчанка и её супруг объяснили полицейским, что примирились и никаких претензий друг к другу не имеют, за ложный донос было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.   

Отметим, ранее к уголовной ответственности местная жительница не привлекалась, злоупотребляет алкогольными напитками и не имеет постоянного источника дохода.


Фото: Номер один

Теги
покушение ложный донос

Все новости

В Улан-Удэ будут временно перекрывать движение по Селенгинскому мосту
19.09.2023 в 17:04
В Бурятии стали известны все депутаты Хурала нового созыва
19.09.2023 в 16:45
Жительница Бурятии обиделась на плохо зарабатывающего мужа и сдала его в полицию
19.09.2023 в 16:36
Маршрут из Сотниково стал кошмаром для пассажиров
19.09.2023 в 16:11
Житель Бурятии зарезал жену
19.09.2023 в 15:53
В Бурятии задержится теплая осень
19.09.2023 в 15:33
В Улан-Удэ пьяная автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе
19.09.2023 в 15:27
В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов
19.09.2023 в 15:02
Первую сессию нового Хурала Бурятии проведет Леонид Белых
19.09.2023 в 14:31
Жителям Бурятии рассказали, как вести себя со змеями
19.09.2023 в 13:56
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Житель Бурятии зарезал жену
Убийство произошло на почве ревности
19.09.2023 в 15:53
В Улан-Удэ пьяная автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе
Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора
19.09.2023 в 15:27
В Бурятии пьяный сельчанин хотел купить вино на купюру от банка приколов
Продавщица распознала обман и прогнала покупателя
19.09.2023 в 15:02
В Улан-Удэ обворовали дом хвастливого горожанина
Своим поведением мужчина привлек внимание злоумышленника
19.09.2023 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru