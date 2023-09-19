Жительница Бурятии обиделась на плохо зарабатывающего мужа и сдала его в полицию

В Иволгинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы села Сотниково, обвиняемой в ложном доносе.

Так, в мае в полицию от сельчанки поступил звонок о том, что во время попойки супруг ударил ее и угрожал ножом. На место выехали правоохранители. Они взяли заявление у звонившей, а также объяснение у неё и её супруга: мужчина всё отрицал. В дальнейшем дознанием было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Однако в ходе расследования эта информация не подтвердилась – женщина призналась, что наврала.

«Пара, действительно, распивала спиртное, а конфликт случился на фоне обвинений в адрес мужчины, связанных с тем, что он мало зарабатывает и недолжным образом обеспечивает семью. Однако применением физической силы и угрозами ссора не сопровождалась. Тем не менее, разозлившись, гражданка позвонила в полицию. Сказать, какого результата обвиняемая планировала добиться своим поступком, она не смогла»,

- сообщили в МВД Бурятии.



Вдобавок, на момент звонка женщина была пьяной и не в полной мере отдавала себе отчет в своих действиях. Несмотря на то, что сельчанка и её супруг объяснили полицейским, что примирились и никаких претензий друг к другу не имеют, за ложный донос было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Отметим, ранее к уголовной ответственности местная жительница не привлекалась, злоупотребляет алкогольными напитками и не имеет постоянного источника дохода.





Фото: Номер один