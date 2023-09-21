Происшествия 21.09.2023 в 13:48

У жителя Бурятии сгорел дорогой внедорожник

Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в авто
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Текст: Андрей Константинов
У жителя Бурятии сгорел дорогой внедорожник
Днем 20 сентября в экстренные службы поступил вызов о возгорании гаража в Кяхте. На место происшествия направился личный состав 33-й пожарной части Кяхтинского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных наблюдалась сильная задымлённость в гараже. Огнём был охвачен капот автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado». Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось 3 минуты. В результате пожара огнём повреждено подкапотное пространство автомобиля на площади 2 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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