Происшествия 24.09.2023 в 11:26
Жительницы Бурятии пострадали в ДТП с деревом
Водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге
Текст: Номер один
Этой ночью в Улан-Удэ произошла авария. В микрорайоне Шишковка на улице Чертенкова З2-лeтний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге и врезался в дерево. В следствии чего автотранспортное средство перевернулось, легло на крышу.
На место прибыли необходимые службы. Свою работу они выполняли посреди ночи на фоне сильно покореженной машины и вырванного с корнями дерева. Двух пассажирок, 33-летнюю и 29-летнюю, госпитализировали. Женщины получили травмы.
Кстати, прав на управление транспортом у водителя не оказалось.
Фото: скриншот видео