Происшествия 24.09.2023 в 11:26

Жительницы Бурятии пострадали в ДТП с деревом

Водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге
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Текст: Номер один
Жительницы Бурятии пострадали в ДТП с деревом

Этой ночью в Улан-Удэ произошла авария. В микрорайоне Шишковка на улице Чертенкова З2-лeтний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге и врезался в дерево. В следствии чего автотранспортное средство перевернулось, легло на крышу.


На место прибыли необходимые службы. Свою работу они выполняли посреди ночи на фоне сильно покореженной машины и вырванного с корнями дерева. Двух пассажирок, 33-летнюю и 29-летнюю, госпитализировали. Женщины получили травмы.

Кстати, прав на управление транспортом у водителя не оказалось.


Фото: скриншот видео 

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