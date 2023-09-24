Жительницы Бурятии пострадали в ДТП с деревом

Этой ночью в Улан-Удэ произошла авария. В микрорайоне Шишковка на улице Чертенкова З2-лeтний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге и врезался в дерево. В следствии чего автотранспортное средство перевернулось, легло на крышу.





На место прибыли необходимые службы. Свою работу они выполняли посреди ночи на фоне сильно покореженной машины и вырванного с корнями дерева. Двух пассажирок, 33-летнюю и 29-летнюю, госпитализировали. Женщины получили травмы.

Кстати, прав на управление транспортом у водителя не оказалось.





Фото: скриншот видео