Два человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром в районе 140А квартала.«По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Тойотой Филдер». В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил перелом голени, у пассажирки иномарки - перелом ключицы», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии