Происшествия 26.09.2023 в 12:58

Два человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ

В районе 140А квартала произошло лобовое столкновение двух машин
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Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром в районе 140А квартала.

«По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Тойотой Филдер». В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил перелом голени, у пассажирки иномарки - перелом ключицы», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: ГИБДД Бурятии
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