«Давайте договоримся, я вас не обижу, реально»

Госавтоинспекция напоминает - дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Для пресечения коррупционных правонарушений патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.









Вечером 23 сентября на ул. Ербанова в Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили автомобиль «Хендэ Грейс», которым управлял 17-летний юноша, не имеющий прав. Вместе с ним в салоне ехал 29-летний родственник.Как рассказали в МВД Бурятии, для оформления административного материала в отношении подростка на место происшествия пригласили его мать. В ходе составления протокола женщина предложила полицейским «договориться».«Давайте договоримся, я вас не обижу, вот реально. Можно ваших жён отблагодарю, вот реально, матерей или там что. Ну простите моего сына пожалуйста. Давайте протокол не будем составлять, я вас прошу», - уговаривала полицейских мать подростка.Однако на уговоры женщины инспекторы ответили отказом. Они предупредили: попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться для горожанки уголовным делом.«Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупционному правонарушению передан в следственные органы для принятия правового решения. Кроме того, за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права, в отношении 29-летнего родственника несовершеннолетнего водителя оформлен административный материал», - сообщили в МВД.Фото и видео: МВД Бурятии