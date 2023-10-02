Происшествия 02.10.2023 в 17:22

Жителя Бурятии обвиняют в браконьерстве

По версии следствия, сельчанин незаконно добыл омуль на 300 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии обвиняют в браконьерстве
Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 50-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в браконьерстве.

«В сентябре прошлого года в ходе рейда в акватории озера Байкал сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте установили мужчину, который промышлял незаконной добычей биоресурсов с помощью запрещенного орудия лова - жаберной сети. Злоумышленник выловил рыбу вида омуль на сумму 313 тысяч рублей. Транспортные полицейские изъяли свыше 40 метров рыболовных сетей и плавсредство - резиновую лодку. Злоумышленник вину в совершенном преступлении признал», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кабанский райсуд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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