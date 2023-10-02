Жителя Бурятии обвиняют в браконьерстве

Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 50-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в браконьерстве.«В сентябре прошлого года в ходе рейда в акватории озера Байкал сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте установили мужчину, который промышлял незаконной добычей биоресурсов с помощью запрещенного орудия лова - жаберной сети. Злоумышленник выловил рыбу вида омуль на сумму 313 тысяч рублей. Транспортные полицейские изъяли свыше 40 метров рыболовных сетей и плавсредство - резиновую лодку. Злоумышленник вину в совершенном преступлении признал», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.В настоящее время уголовное дело направлено в Кабанский райсуд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»