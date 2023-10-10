Происшествия 10.10.2023 в 14:48
Баиру Жамбалову придется еще посидеть
Верховный суд Бурятии отклонил жалобу бывшего вице-спикера Хурала
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова на постановление Железнодорожного районного суда Улан-Удэ. Напомним, в начале августа райсуд отказал знаменитому сидельцу в замене неотбытой части срока более мягким видом наказания, а именно - принудительными работами.
В суде апелляционной инстанции Баир Жамбалов и его защитник поддержали доводы жалобы, указав, что исправление возымело свое воздействие, и осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы.
«Рассмотрев представленные материалы, в том числе данные, характеризующие осужденного, суд апелляционной инстанции согласился с решением районного суда, указав, что добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима содержания является обязанностью осужденного в период отбывания наказания. Суд апелляционной инстанции посчитал, что фактическое отбытие осужденным определенной части срока наказания, выполнение требований исправительного учреждения нельзя признать исключительными обстоятельствами, которые возможно расценить как подтверждение того, что цели наказания и исправления осужденного достигнуты. Решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба осужденного - без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Напомним, 5 января 2020 года возле села Батурино Баир Жамбалов насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года политика задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам вице-спикер Хурала своей вины не признавал, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.
26 мая 2021 года Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. К этому моменту политика уже лишили поста руководителя бурятского отделения «Единой России», а также должности вице-спикера Хурала.
Приговор обжаловали все участники процесса, однако вышестоящие инстанции оставили его без изменений.
Фото: «Номер один»
В суде апелляционной инстанции Баир Жамбалов и его защитник поддержали доводы жалобы, указав, что исправление возымело свое воздействие, и осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы.
«Рассмотрев представленные материалы, в том числе данные, характеризующие осужденного, суд апелляционной инстанции согласился с решением районного суда, указав, что добросовестное отношение к труду, соблюдение правил внутреннего распорядка и установленного режима содержания является обязанностью осужденного в период отбывания наказания. Суд апелляционной инстанции посчитал, что фактическое отбытие осужденным определенной части срока наказания, выполнение требований исправительного учреждения нельзя признать исключительными обстоятельствами, которые возможно расценить как подтверждение того, что цели наказания и исправления осужденного достигнуты. Решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба осужденного - без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Напомним, 5 января 2020 года возле села Батурино Баир Жамбалов насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года политика задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам вице-спикер Хурала своей вины не признавал, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.
26 мая 2021 года Прибайкальский райсуд признал Баира Жамбалова виновным приговорил его к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. К этому моменту политика уже лишили поста руководителя бурятского отделения «Единой России», а также должности вице-спикера Хурала.
Приговор обжаловали все участники процесса, однако вышестоящие инстанции оставили его без изменений.
Фото: «Номер один»
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