Происшествия 13.10.2023 в 12:49
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о пьяном ДТП с гибелью ребенка
Водитель на пять с половиной лет отправлен в колонию-поселение
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины, по вине которого произошла автоавария со смертельным исходом.
Напомним, ДТП случилось днем 24 марта. Водитель автомобиля «Хонда Инсайт», ехавший по трассе Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в черте города, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 32-летняя беременная супруга водителя получила травмы и с угрозой выкидыша была госпитализирована в БСМП. Находившийся в машине 8-летний ребенок погиб на месте, еще один 4-летний пассажир с травмами попал в ДРКБ.
Результат освидетельствования водителя показал, что он пьян. Как выяснилось, ни сам мужчина, ни пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Апелляционным приговором Верховного суда Республики Бурятия житель Улан-Удэ признан виновным по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, ДТП случилось днем 24 марта. Водитель автомобиля «Хонда Инсайт», ехавший по трассе Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в черте города, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 32-летняя беременная супруга водителя получила травмы и с угрозой выкидыша была госпитализирована в БСМП. Находившийся в машине 8-летний ребенок погиб на месте, еще один 4-летний пассажир с травмами попал в ДРКБ.
Результат освидетельствования водителя показал, что он пьян. Как выяснилось, ни сам мужчина, ни пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Апелляционным приговором Верховного суда Республики Бурятия житель Улан-Удэ признан виновным по п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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