Жителей Бурятии просят помочь в срочных поисках 87-летней бабушки

Без вести пропала пенсионерка из микрорайона Заречный, города Северобайкальска. Вчера, 17 октября, Лариса Антоновна Багина (Яковицкая) вышла из дома и не вернулась. Родные бьют тревогу. Ориентировки распространяет поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры особенно просят откликнуться жителей Заречного.

«Жители микрорайона Заречный, города Северобайкальск, просим вас пройтись по своему участку и внимательно осмотреть придомовые постройки. Женщина может находиться на вашей территории! У Ларисы Антоновны проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно!»

- пишут в сообщении.



Пенсионерке 87 лет.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые

Одежда: темно-зеленая куртка, серый свитер, голубые кроссовки, розовый берет.







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Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"



