Жителей Бурятии просят помочь в срочных поисках 87-летней бабушки
Без вести пропала пенсионерка из микрорайона Заречный, города Северобайкальска. Вчера, 17 октября, Лариса Антоновна Багина (Яковицкая) вышла из дома и не вернулась. Родные бьют тревогу. Ориентировки распространяет поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры особенно просят откликнуться жителей Заречного.
Пенсионерке 87 лет.
«Жители микрорайона Заречный, города Северобайкальск, просим вас пройтись по своему участку и внимательно осмотреть придомовые постройки. Женщина может находиться на вашей территории! У Ларисы Антоновны проблемы с памятью и она не сможет вернуться домой самостоятельно!»
- пишут в сообщении.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые
Одежда: темно-зеленая куртка, серый свитер, голубые кроссовки, розовый берет.
Нужна помощь добровольцев. Инфорг Надежда - 89085983400
Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"