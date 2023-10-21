В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка

Полиция Улан-Удэ разыскивает 14-летнюю Боролму Маралму, которая 21 сентября около 12.30 ушла из образовательного учреждения на ул. Хоца Намсараева. До настоящего времени её местонахождение не известно.Ранее не уходила.Приметы несовершеннолетней: азиатской внешности, на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, рост около 155 см, волосы до плеч черные, глаза карие.Была одета: шапка плюшевая коричневая, куртка синяя, штаны спортивные бордовые, кеды черные.При наличии информации о местонахождении девушки МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (991) 115-03-07 или 102.