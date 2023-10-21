Происшествия 21.10.2023 в 09:10

В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка

Последний раз её видели месяц назад
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка
Полиция Улан-Удэ разыскивает 14-летнюю Боролму Маралму, которая 21 сентября около 12.30 ушла из образовательного учреждения на ул. Хоца Намсараева. До настоящего времени её местонахождение не известно.

Ранее не уходила.

Приметы несовершеннолетней: азиатской внешности, на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, рост около 155 см, волосы до плеч черные, глаза карие.

Была одета: шапка плюшевая коричневая, куртка синяя, штаны спортивные бордовые, кеды черные.

При наличии информации о местонахождении девушки МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (991) 115-03-07 или 102.
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