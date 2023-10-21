Происшествия 21.10.2023 в 10:12
Житель Улан-Удэ потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Деньги, взятые мужчиной в кредит, достались мошенникам
Текст: Андрей Константинов
С начала года жертвами интернет-преступников стали уже 2040 жителей Бурятии (+49 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб составил 543 млн рублей (+7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 1,9 млн рублей. Этих денег лишился житель Улан-Удэ, решивший заработать на инвестициях. Мужчина нашел в Интернете сайт «инвестиционной компании», после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников.
Фото: «Номер один»
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 1,9 млн рублей. Этих денег лишился житель Улан-Удэ, решивший заработать на инвестициях. Мужчина нашел в Интернете сайт «инвестиционной компании», после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников.
Фото: «Номер один»
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