Житель Улан-Удэ потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

С начала года жертвами интернет-преступников стали уже 2040 жителей Бурятии (+49 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб составил 543 млн рублей (+7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 1,9 млн рублей. Этих денег лишился житель Улан-Удэ, решивший заработать на инвестициях. Мужчина нашел в Интернете сайт «инвестиционной компании», после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников.Фото: «Номер один»