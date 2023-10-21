Происшествия 21.10.2023 в 10:12

Житель Улан-Удэ потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Деньги, взятые мужчиной в кредит, достались мошенникам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
С начала года жертвами интернет-преступников стали уже 2040 жителей Бурятии (+49 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб составил 543 млн рублей (+7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 1,9 млн рублей. Этих денег лишился житель Улан-Удэ, решивший заработать на инвестициях. Мужчина нашел в Интернете сайт «инвестиционной компании», после чего оформил в банке кредит на сумму 1,9 млн рублей и перевел деньги на счет мошенников.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

ТОСы Бурятии поборются за звание лучшего
21.10.2023 в 10:59
На СВО погиб 44-летний танкист из Тунки
21.10.2023 в 10:43
Житель Улан-Удэ потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
21.10.2023 в 10:12
Заместитель мэра Улан-Удэ проверил работу ТЭЦ-1
21.10.2023 в 09:57
В Бурятии посадили «неугомонного» вора
21.10.2023 в 09:46
В Бурятии стартовала образовательная программа «Классная страна»
21.10.2023 в 09:20
В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка
21.10.2023 в 09:10
Бурятия растворяется в воде
21.10.2023 в 08:00
24-летний фельдшер из Бурятии вынес с поля боя 150 раненых солдат
21.10.2023 в 07:00
На площади Советов в Улан-Удэ теперь можно справить нужду
20.10.2023 в 17:17
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
В Бурятии посадили «неугомонного» вора
Через полгода после досрочного освобождения мужчина обворовал знакомого
21.10.2023 в 09:46
В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка
Последний раз её видели месяц назад
21.10.2023 в 09:10
В Забайкалье депутат похитил почти 2 млн рублей у псов из-под хвостов
Четвероногих бродяг он не ловил, не вакцинировал, не стерилизовал, но составлял липовые отчеты
20.10.2023 в 16:32
«Был один, провалился в воронку»
В Новосибирской области водитель погиб в яме с семечками
20.10.2023 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru