Происшествия 31.10.2023 в 09:56

В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции

Злоумышленника не остановило даже то, что у автомобиля не оказалось аккумулятора
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вор пытался угнать автомобиль, чтобы сбежать от полиции
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, обвиняемого в краже и покушении на угон.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее судимый житель Улан-Удэ спустя 2 месяца после освобождения из мест лишения свободы предложил своему знакомому совершить кражу из припаркованного пикапа. Ночью они разбили стекло машины, откуда достали картонную коробку. Не обнаружив ничего ценного, парни вновь проникли в автомобиль, однако в это время приехала полиция. Стражи порядка задержали одного из подельников, однако инициатор кражи успел сбежать.

Скрывшись с места происшествия, парень решил угнать автомобиль, находящийся в соседнем дворе. При попытке запустить двигатель он обнаружил, что у машины нет аккумулятора. Но злоумышленника это не остановило. Он вытащил аккумулятор из стоявшего неподалеку «Рено» и вновь попробовал завести авто. В этот момент его заметили и задержали.

Райсуд признал горожанина виновным и приговорил его к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не устроил обе стороны и был обжалован. Осужденный посчитал назначенное наказание чрезмерно суровым, а гособвинитель, напротив, излишне мягким.

Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии встал на сторону прокуратуры, и увеличил срок наказания для злоумышленника на 2 месяца - до 3 лет 4 месяцев лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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кража угон

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