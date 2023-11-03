Сын - в бегах, у отца - обыски

В Бурятии активно продолжается расследование уголовного дела, по которому проходит сын бывшего председателя Народного Хурала Цырена Доржиева – Тушин Доржиев. Его подозревают в махинациях с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство школы в Еравнинском районе. Ранее сам Тушин Доржиев улетел в Южную Корею и оказался недосягаемым для следствия. Следствие пришло к его родителям с обыском.На видеозаписи обыска, появившейся в Сети, видно, как немолодой и растерянный мужчина в футболке ходит по коттеджу в сопровождении сотрудников ФСБ и Следственного управления МВД по РБ. В нем с трудом можно узнать экс-председателя Народного Хурала Цырена Доржиева, когда-то второго по рангу человека в регионе. Визит правоохранителей в коттедж на Верхней Березовке, где проживает семья Доржиевых, связан с расследованием громкого уголовного дела.Напомним, что недавно правоохранители возбудили уголовное дело на гендиректора ООО «Витим» по факту мошенничества в особо крупном размере. Однако следствие уверено, что за компанией стоит Тушин Доржиев. Фирма в 2021 году получила выгодный подряд на строительство новой школы на 450 мест в райцентре Сосново-Озерское. Однако уже летом 2023 года контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.Проверка выяснила, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, так как использовался более дешевый цемент. К слову, это создало бы угрозу обрушения школы. Следственное управление МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководителя ООО «Витим». Гендиректор «Витима» Солбон Дашицыренов ударился в бега, но вскоре был пойман и конвоирован в СИЗО Улан-Удэ.Но это не единственная проваленная стройка. Параллельно ООО «Витим» в 2023 году сорвало строительство еще одной школы на 176 учащихся. На ее возведение в райцентре Хоринского района выделили порядка 350 млн рублей. В этом случае контракт расторгли, а фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков.Строительство школ на федеральные деньги считается одним из самых выгодных вложений средств для стройиндустрии. Главное - выиграть конкурс и получить подряды. И здесь мы остановимся на том, каким образом доступ к федеральным деньгам получило ООО «Витим» и, как предполагает следствие, номинальный директор компании Тушин Доржиев.По сообщению источников «Номер один», выгодные многомиллионные подряды в Еравнинском и Хоринском районах Тушин Доржиев мог получить не без влияния своего отца. Последний - выходец из Еравнинского района, где и начинал свой карьерный рост, являясь депутатом пяти созывов Народного Хурала. Далее почти полтора десятка лет он возглавлял бюджетный комитет Хурала. В «нулевые» и «десятые» годы именно через этот комитет проходило согласование многомиллиардных ассигнований на различные проекты.- Надо отдать должное Цырену Эрдынеевичу, в республике трудно было сравниться с ним по профессионализму в бюджетном процессе - он его прекрасно знал, как и те схемы, которые можно использовать для выбивания и последующего освоения бюджетных средств, - говорит источник в Народном Хурале Бурятии. – Он активно пользовался этим, заваливая деньгами Еравнинский район, который по объему ассигнований из регионального бюджета далеко превосходил соседние. Это позволяло ему легко избираться в Хурал. Кроме того, Доржиев умело играл на противоречиях между оппозиционной частью Хурала и исполнительной властью.- Когда было нужно, он мог выступить с критикой минфина, но чаще всего договаривался, сдерживая оппозиционных депутатов и выступая, скажем так, в роли миротворца. Возможности разруливать конфликты и играть на противоречиях у него были безграничные. Поскольку он мог пролоббировать проекты депутатов-бизнесменов на округах. Соответственно, депутаты на время гасили свой пыл и не выступали жестко против принятия тех или иных поправок в ежегодные бюджеты, - продолжает источник.Добавим, что тем самым Цырен Доржиев смог не только сформировать связи в экономическом блоке правительства, минфине, УФНС, муниципалитетах, но и активно поддерживал молодые кадры, продвигая их практически во всех органах власти, в том числе федеральных. Поговаривают, что Счетная палата Бурятии могла быть сформирована при содействии Доржиева. В какой-то момент о Цырене Доржиеве, который мог заблокировать фактически любую поправку в бюджет региона, стали говорить как о неформальном финансовым лидере №1 в регионе.Весной 2015 года Цырену Доржиеву удалось решить вопрос «ухода» с должности тогдашнего председателя парламента Матвея Гершевича. Сам же он оставался в тени, позволяя марионеткам делать нужную работу по вынуждению Гершевича добровольно расстаться с должностью. И самому уже осенью 2016 года сесть в вакантное кресло спикера. Это стало пиком его достижений во власти. Однако к этому времени карьеру Доржиева-старшего начал откровенно портить его сын Тушин Доржиев.Тушин Доржиев был представителем так называемой золотой молодежи, который пользовался неограниченными финансовыми возможностями отца. По некоторым сведениям, в сфере его интересов в начале «десятых» годов был контроль над добычей нефрита, затем связи с организованной преступной группировкой и как итог уголовка по статье «Грабеж в особо крупном размере» в 2016 году.Добавим, что пока Доржиев-младший находился в СИЗО, родственники о нем не забыли. К его защите подключили известных адвокатов, которые смогли добиться существенного смягчения уголовного преследования сына спикера. Напомним, что ранее Тушина Доржиева арестовали по подозрению в совершении вымогательства в составе ОПГ. Вместо реального срока как минимум в десять лет лишения свободы подсудимый получил шесть лет условно. Поговаривают, что в качестве презента за хорошую работу один из адвокатов Доржиева получил черный «Лексус», но подтвердить это по понятным причинам невозможно.Далее Тушина Доржиева приняли на работу в Хурал, где он стал числиться помощником депутата – своего отца. Параллельно пробовал заниматься бизнесом: от домофонов и фаст-фуда до сделок с недвижимостью. Далее у семьи возникла идея освоения в том числе федеральных бюджетных средств, которые несколько лет назад начали активно поступать в республику на строительство социальных объектов. Несмотря на то, что после выборов 2018 года старший Доржиев потерял кресло спикера, он оставался еще при делах будучи зампредседателя парламента и имея возможности влиять на ситуацию. Тогда же была создана фирма «Витим», получившая многомиллиардные подряды на строительство школ в районах. Но в итоге, как уверяют наши источники, ошибки в строительном бизнесе привели к фатальным результатам.- Он расставил на ключевых позициях родственников, которые тут же начали крутить свои дела, - рассказывает источник, знакомый с управленцами «Витима». - Доржиева просто обманывали на каждом шагу. Стройки находились далеко от Улан-Удэ, контроль за закупом и расходованием стройматериалов осуществлялся слабо. Причем максимум, что можно сделать с вороватыми родственниками, это уволить их, чем все и пользовались.В сентябре 2022 года Тушин Доржиев через Монголию выехал в Южную Корею.- Теоретически можно успешно управлять на расстоянии бизнесом, чтобы менеджмент не воровал, но это не о стройке, ее нельзя оставлять и на неделю, разворуют все, - отмечает источник.В итоге строительные проекты Доржиевых потерпели крах, и за хищения федеральных бюджетных средств кому-то придется ответить.Как отмечают «Известия», «несмотря на то, что у Цырен-Даши Доржиева пока нет статуса в уголовном деле, изучается, насколько он мог быть причастен к реализации мошеннических схем». Также правоохранители изучают сделки, которые проводила его супруга, которая, как полагает следствие, получала подряды на объекте образования», - сообщает издание.Добавим, что к сентябрю 2023 года Доржиев-старший потерял статус депутата и вице-спикера Хурала. Дело в том, что, как отмечают информированные источники, у Доржиева возникли проблемы с дисциплиной, он частенько пропускал заседания и совещания в Хурале, о причинах отсутствия ходили разные слухи. Но поскольку он был лицом публичным (вице-спикер по регламенту должен сидеть в президиуме), пустое кресло резко бросалось в глаза, что не нравилось руководству законодательной и исполнительной власти региона.В итоге Доржиеву предложили уйти на пенсию с хорошим выходным пенсионом. Но тем самым Цырен Доржиев потерял всякое влияние на ситуацию. И помочь сыну уже не в состоянии. Как отмечают наши источники, Доржиев-младший вряд ли в обозримом будущем добровольно вернется в Россию, где его ждет неминуемый арест. При этом и за границей нет законных оснований находиться бесконечно долго, любое пребывание ограничено, да и миллионы, которые Тушин вывел со строительной фирмы, тоже имеют свойство заканчиваться. Нас ждет увлекательная история краха зажиточной за бюджетный счет семьи.Фото: скриншот видео