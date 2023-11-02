В Улан-Удэ осудили бандитов, нападавших на магазины и заправки

Во главе преступной группы стояли два брата. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Преступники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.





После серии нападений, когда правоохранители вышли на их след, бандиты бросились в бега, скрывшись в других регионах и сопредельных странах.