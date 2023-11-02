Происшествия 02.11.2023 в 17:43
В Улан-Удэ осудили бандитов, нападавших на магазины и заправки
После серии налетов разбойники разбежались по соседним регионам и странам, но их все равно поймали
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти участников вооруженной банды, которые в 2014 году совершили серию налетов на магазины и автозаправочные станции.
О работе по задержанию злоумышленников в интервью «Номер один» недавно рассказал начальник отдела организации розыскной работы Управления уголовного розыска МВД Бурятии Евгений Финогин.
- Одного из них нам удалось задержать благодаря наводке бдительного жителя близлежащего региона. Он обратил внимание на то, что в розыске находится группа лиц. За их поимку и какую-либо информацию полагается вознаграждение. Мужчина с нами связался и передал, что видел одного из разыскиваемых в своем городе. Жулик представлялся не своим именем. Мы свое слово сдержали, обещанную сумму за помощь следствию вручили, злоумышленника поймали, - рассказывал Евгений Финогин.
Возглавлявшие банду братья имели родственников в одной из стран ближайшего зарубежья. Поэтому правоохранители объявили их в международный розыск. Через какое-то время оперативникам поступил сигнал с территории одной из стран Центральной Азии. Несколько сотрудников отправились туда в рабочую командировку. Окончательно братьев удалось поймать в этом году. Их конвоировали в Улан-Удэ, где их уже ждал суд.
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес по делу приговор. Все пять фигурантов признаны виновными в бандитизме и разбойных нападениях. Лидер группы получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его брат – 12 лет колонии строгого режима. Остальным осужденным назначили от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Во главе преступной группы стояли два брата. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Преступники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.
После серии нападений, когда правоохранители вышли на их след, бандиты бросились в бега, скрывшись в других регионах и сопредельных странах.
О работе по задержанию злоумышленников в интервью «Номер один» недавно рассказал начальник отдела организации розыскной работы Управления уголовного розыска МВД Бурятии Евгений Финогин.
- Одного из них нам удалось задержать благодаря наводке бдительного жителя близлежащего региона. Он обратил внимание на то, что в розыске находится группа лиц. За их поимку и какую-либо информацию полагается вознаграждение. Мужчина с нами связался и передал, что видел одного из разыскиваемых в своем городе. Жулик представлялся не своим именем. Мы свое слово сдержали, обещанную сумму за помощь следствию вручили, злоумышленника поймали, - рассказывал Евгений Финогин.
Возглавлявшие банду братья имели родственников в одной из стран ближайшего зарубежья. Поэтому правоохранители объявили их в международный розыск. Через какое-то время оперативникам поступил сигнал с территории одной из стран Центральной Азии. Несколько сотрудников отправились туда в рабочую командировку. Окончательно братьев удалось поймать в этом году. Их конвоировали в Улан-Удэ, где их уже ждал суд.
Сегодня Верховный суд Бурятии вынес по делу приговор. Все пять фигурантов признаны виновными в бандитизме и разбойных нападениях. Лидер группы получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его брат – 12 лет колонии строгого режима. Остальным осужденным назначили от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»