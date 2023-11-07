Происшествия 07.11.2023 в 13:39

В Улан-Удэ разбирают завалы на месте сгоревшего торгового центра

В МЧС рассказали, почему потушить пожар оказалось крайне сложно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разбирают завалы на месте сгоревшего торгового центра
Огнеборцы Улан-Удэ продолжают ликвидировать возгорание торгового центра «Гвоздь».

«В настоящее время открытое горение в торговом центре ликвидировано. Продолжаются работы по тушению и разбору сгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС.

Как рассказали в министерстве, сообщение о возгорании автопокрышек и мусорного бака на территории торгового центра поступило в четвёртом часу утра. К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение стены ТЦ с переходом огня на кровлю здания. В ходе разведки огнеборцы вскрыли металлоконструкции в нескольких местах и выяснили, что скрытое горение происходит по всей площади кровли. Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг.


В ходе тушения количество пожарных и специальной техники постоянно нарастало. Был организован сбор личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, свободного от несения службы время. Всего в тушении задействовали 164 человека и 48 единиц техники.


«Процесс тушения возгорания был сложным. Большая пожарная нагрузка, порывы ветра и конструктивные особенности здания способствовали быстрому скрытому распространению горения. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли здания, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин.


Для бесперебойной подачи воды огнеборцы задействовали пожарные гидранты. Также было принято решение использовать пожарную насосную станцию совместно с рукавным автомобилем. Общая протяженность магистральных линий с реки Уда составляет более 1500 метров. Для авиамониторинга пожара применялась беспилотная авиационная система.


По предварительным данным, общая площадь возгорания составила более 22000 квадратных метров.

Фото: МЧС Бурятии
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