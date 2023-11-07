В Улан-Удэ разбирают завалы на месте сгоревшего торгового центра

Как рассказали в министерстве, сообщение о возгорании автопокрышек и мусорного бака на территории торгового центра поступило в четвёртом часу утра. К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение стены ТЦ с переходом огня на кровлю здания. В ходе разведки огнеборцы вскрыли металлоконструкции в нескольких местах и выяснили, что скрытое горение происходит по всей площади кровли. Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг.







В ходе тушения количество пожарных и специальной техники постоянно нарастало. Был организован сбор личного состава Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, свободного от несения службы время. Всего в тушении задействовали 164 человека и 48 единиц техники.







«Процесс тушения возгорания был сложным. Большая пожарная нагрузка, порывы ветра и конструктивные особенности здания способствовали быстрому скрытому распространению горения. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли здания, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия Андрей Боркин.







Для бесперебойной подачи воды огнеборцы задействовали пожарные гидранты. Также было принято решение использовать пожарную насосную станцию совместно с рукавным автомобилем. Общая протяженность магистральных линий с реки Уда составляет более 1500 метров. Для авиамониторинга пожара применялась беспилотная авиационная система.





Огнеборцы Улан-Удэ продолжают ликвидировать возгорание торгового центра «Гвоздь».«В настоящее время открытое горение в торговом центре ликвидировано. Продолжаются работы по тушению и разбору сгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в МЧС.По предварительным данным, общая площадь возгорания составила более 22000 квадратных метров.Фото: МЧС Бурятии