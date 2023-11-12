Следовавший из Бурятии пассажирский поезд разбился в Иркутской области. Есть погибшие

В ночь с 11 на 12 ноября случилась страшная авария в соседней Иркутской области. На ж/д переезде между станциями Янталь и Лена грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №91 «Северобайкальск-Москва». Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было уже недостаточным – столкновения избежать не удалось, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«По предварительной информации в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались»,

- сообщили в ВСЖД.



На место ЧП направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская для устранения последствий аварии. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов, в частности, состава №347 «Северобайкальск– Барнаул».

Пассажиров поезда №91 «Северобайкальск – Москва» обеспечили горячим питанием и питьевой водой. Идут восстановительные работы.