Происшествия 12.11.2023 в 12:46

Следовавший из Бурятии пассажирский поезд разбился в Иркутской области. Есть погибшие

На переезде произошло столкновение с грузовиком
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Текст: Евгения Гармаева
Следовавший из Бурятии пассажирский поезд разбился в Иркутской области. Есть погибшие

В ночь с 11 на 12 ноября случилась страшная авария в соседней Иркутской области. На ж/д переезде между станциями Янталь и Лена грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №91 «Северобайкальск-Москва». Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было уже недостаточным – столкновения избежать не удалось, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«По предварительной информации в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались», 

- сообщили в ВСЖД.
На место ЧП направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская для устранения последствий аварии. Кроме того, для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ВСЖД. Ожидаются задержки пассажирских поездов, в частности, состава №347 «Северобайкальск– Барнаул».
Пассажиров поезда №91 «Северобайкальск – Москва» обеспечили горячим питанием  и питьевой водой. Идут восстановительные работы.




Фото: "Номер один"
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