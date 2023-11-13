Происшествия 13.11.2023 в 09:44

По факту пожара на ГОКе в Бурятии возбуждено уголовное дело

Расследование взяла на контроль прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
По факту пожара на ГОКе в Бурятии возбуждено уголовное дело
В Бурятии органы дознания МЧС возбудили уголовное дело по факту пожара в здании цеха флотации Озерной горнорудной компании. Как сообщили сегодня в республиканской прокуратуре, дело возбуждено по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

Расследование взяла на контроль прокуратура Еравнинского района.

Напомним, пожар в неэксплуатируемом цехе возник утром 8 ноября, там загорелись утеплитель и отделочные материалы. Общая площадь пожара составила 1000 кв.м. Огонь удалось полностью ликвидировать только к 15:30. Общая площадь пожара составила 1000 кв.м.

Причины возгорания на предприятии устанавливаются. Размер материального ущерба, причиненного в результате пожара, уточняется.

Фото: скриншот видео
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