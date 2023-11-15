«Гвоздь» в крышку гроба

«Здесь ничего не продается», «Распродажа остатков на ул. Автотранспортная», - такие надписи развешены на пепелище. Тут же подсуетились конкуренты, предлагая выгодную аренду в соседнем ТЦ. Красивые, отпечатанные рекламные объявления для привлечения погорельцев выглядят полным сюрреализмом на фоне залитых водой развалин «Гвоздя».





Напомним, что сгоревшие корпуса представляли собой бывшее здание фабрики верхнего трикотажа, возведенного в 70-е годы прошлого века. С 1999 по 2003 год там прошла процедура банкротства, в ходе которого образовалось несколько нынешних крупных собственников «Гвоздя», сдающих в аренду помещения малому бизнесу: мебельным и сервисным компаниям.





Впрочем, для того, чтобы покрышки загорелись, нужно нечто большее, чем искра. Например, канистра с горючей жидкостью. И тут возникает вопрос – почему возникло так много «случайностей»? Кому было выгодно, чтобы крупнейший мебельный центр сгорел? Ведь он ранее генерировал большой трафик, забирая на себя львиную долю рынка и предлагая горожанам недорогую мебель в большом ассортименте.







Он добавил, что значительная часть помещений находится в собственности республики (где сидели судьи и приставы), соответственно, часть затрат должен взять на себя региональный бюджет. Судя по всему, с помощью государства обустроят прежде всего крышу здания.







В Улан-Удэ продолжается разбор завалов на месте сгоревшего ТЦ «Гвоздь» на улице Сахьяновой, 5А, который стал крупнейшим ЧП. Засчитанные часы сгорело 22 тыс. квадратных метров торговых площадей, а сотни предпринимателей из-за нанесенного огнем ущерба остались без средств к существованию.Несмотря на то, что разбор ЧП еще не закончен, выводы можно сделать уже сегодня: техногенная катастрофа произошла из-за совокупности разного рода причин: проектных, эксплуатационных, ремонтных. А также из-за элементарного человеческого разгильдяйства и халатности.Спустя трое суток после «успешного» тушения пожара к пепелищу ТЦ «Гвоздь» вновь подъезжает пожарная машина. Пожарные вытаскивают рукава и начинают заливать что-то внутри.- Тление продолжается, много утеплителя и горючего вещества осталось там, периодически возникают очаги возгорания, - объясняет молодой пожарный, приехавший на вызов.Горючего хлама действительно было много не только внутри, но и снаружи торгового центра.Основная часть сгоревшего «Гвоздя» сегодня представляет собой пепелище. Первые дни там было много народу, а сегодня редкие зеваки ходят вокруг, чтобы хоть чем-то да поживиться. Они знают, что пострадавшие готовы продать за бесценок все, что уцелело, хоть и пропахло дымом.К торговому центру подходит женщина почтенного возраста.- Только что приехала из Екатеринбурга, у дочери здесь была площадь под торговлю мебелью, с ней не разговаривала еще. Она в шоке от случившегося, ведь все сгорело, - призналась наша собеседница. И поведала нам типичную историю ее дочери-предпринимателя, вставшей на ноги в «нулевые» и сегодня в одночасье разоренной огнем.- В «нулевые» они начали торговать мебелью, тогда рынок был пуст и диваны шли на ура, - рассказывает она. – Вначале арендовали, затем купили площадь в «Гвозде», стали сами собирать и устанавливать современные кухни. Потом в 2014 году ввели санкции, начался кризис и продажи упали в несколько раз. Пришлось распродавать все оборудование, ликвидировать производство и заниматься ввозом и продажей мебели из Москвы. А теперь еще и пожар все уничтожил. Мебель не застрахована.По сведениям «Номер один», около 80% собственников и арендаторов помещений не были застрахованы. В общей сложности ранее в «Гвозде» работали 130 предпринимателей.- Один из крупных собственников застраховался и будет взыскивать со страховой сумму ущерба. У второго крупного собственника страховка закончилась как раз ближе к ноябрю, он решил дотянуть до нового года и потом застраховаться. Но ведь именно зимой чаще всего возрастает нагрузка на сети и случаются пожары, - отмечает экономист, специалист в области арбитражного управления Николай Тетерин.Он хорошо изучил это здание, которое, по его словам, «и тогда, и сегодня не отвечало никаким противопожарным нормам».Поскольку в корпусах ранее стояли станки, кабель к ним при строительстве здания проложили по крыше.- На крыше был хлам, старый кабель никто не убрал, зашили гипсокартоном, замазали потом и все. Когда огонь проник на крышу, тушить было бесполезно, - рассказывает Николай Тетерин.По его словам, в быстром распространении огня свою роль сыграло не только множество горючего материала – мебели, но и пустоты в здании.- В «Гвозде» высокие потолки, а внизу техэтажи с разным хламом, также там огромное бомбоубежище, которое проектировалось на случай ядерной войны. Когда огонь проник на крышу и в подвалы, то стали образовываться огненные вихри и там все огнем просто вынесло, - сообщил он.По его словам, переоборудовать фабрику под торговлю было плохой идеей. Но более худшим стало то обстоятельство, что там не было единого собственника, соответственно, к противопожарной безопасности относились как попало.Возгорание, судя по всему, началось около двух часов ночи 7 ноября.- Загорелась куча автомобильных покрышек и другого мусора, лежавшего рядом с торговым центром. Все эти дни туда подъезжали переобуваться, а старые шины складировали возле, - рассказывает очевидец, работник круглосуточной мойки, расположенной напротив «Гвоздя». — Когда возле шиномонтажки начался пожар, мы все выскочили и наблюдали, как огонь разгорелся уже на стене комплекса, ушел внутрь металлосайдинга и далее ушел на крышу.Аналогичный случай произошел в апреле 2021 года, когда сгорел магазин-склад крупнейшего поставщика автозапчастей в Бурятии «АвтоТрейд» на проспекте Автомобилистов. Огонь тогда также пришел со стороны другого арендатора, вернее, с мусорной кучи частного автосервиса по замене автомобильных масел. Там халатно складировали горючий мусор возле стены склада и огонь легко разгорелся, попал внутрь металлосайдинга и далее тушить было бесполезно. Ущерб - более 100 млн рублей.Из всего сгоревшего комплекса чудом уцелел только один из блоков здания, расположенный ближе к ул. Сахьяновой, где располагались офисы частных и государственных учреждений.- Никто не предполагал, что в офисном бетонном здании случится пожар или его зальют водой, - рассказывает Марина Николаева, арендатор офисного помещения на Сахьяновой. – Понятно, что в мебельном должны страховаться, там все-таки горючий материал, но у нас-то такого материала не было.Разговаривая с нами, она продолжает складывать офисные документы в машину. Туда же погрузили и цветы – после отключения отопления температура за три дня понизилась с +20 до +10.- Здесь крепкие стены, тепло хорошо держит, но вот примыкающая к «Гвоздю» стена разрушилась от огня. Хорошо, что пожарные сразу залили водой четвертый этаж на Сахьяновой, - сообщила она. - Они начали прежде всего отсекать огонь от помещений, занимаемых мировыми судьями и судебными приставами. А мы располагались с ними по соседству и поэтому сильно не пострадали.А вот соседний офисный блок, который занимал «Читаэнергосбыт», полностью сгорел, вместе с ней бухгалтерия, цифры задолженности населения и предприятий. Поскольку пожар случился ночью, вынести серверы (самое ценное в организации) не удалось. Между тем специалисты отмечают, что надеяться на списание долгов по оплате света абонентам не стоит – рано или поздно все восстановят.Собственники и арендаторы уже провели ряд встреч и обратились к властям за поддержкой. Чиновники пока взяли паузу: вначале свое слово скажет МЧС, полиция, а уже затем пойдет помощь. Между тем предприниматели начали действовать, не дожидаясь соблюдения формальных бюрократических процедур. Они провели рабочее совещание, на котором решили собственными силами начать восстановление.- Только на восстановление электроэнергии в корпус необходимо 1,3 млн рублей, кабель уже заказали. Собираем средства на проведение строительной экспертизы на несущие конструкции корпуса, а также отопления и водоснабжения, - сообщил один из предпринимателей.Однако бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев полагает, что быстро возобновить процесс не получится.- Пострадали 50 собственников, у которых совершенно разные по количеству площади и возможности выделения средств на восстановление, но большинство крупных владельцев уже обозначили свою позицию – восстанавливать ущерб в короткие сроки.Чингис Матхеев отметил, что «сегодня пока рано говорить о сроках, поскольку необходимо соответствующее экспертное заключение».- Часть помещений находится в республиканской собственности и решение по ним также примут позже, - сообщил он.В Минпромторге Бурятии сообщили, что пострадавшие предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами в Фонде поддержки предпринимательства РБ. Однако необходимы залоги. Кроме того, министерство совместно с Центром «Мой Бизнес» готово возместить часть затрат на юристов и продвижение пострадавших предпринимателей в СМИ (при переезде).Что касается полностью сгоревших корпусов, то здесь уже разрабатывается несколько схем, одна из которых предполагает снос «Гвоздя», выкуп долей у разоренных предпринимателей и строительство нового торгового центра. Также не исключен вариант строительства на этом месте крупного жилого комплекса. Впрочем, пока строить какие-то гипотезы нет особого смысла. Ясно одно – такого крупного мебельного комплекса в том виде, который мы знаем, уже не будет.Фото: «Номер один»