Два водителя попали в больницу после лобового ДТП в пригороде Улан-Удэ

ДТП с пострадавшими произошло поздним вечером 14 ноября на автодороге в районе Соснового бора в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии 20-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавшая со стороны Заиграево в направлении Улан-Удэ, совершила столкновение с «Тойотой Филдер» под управлением 25-летнего мужчины.







В результате аварии оба водителя получили травмы, их госпитализировали. Пострадавшую пассажирку «Камри» после оказания помощи медики отпустили домой.Как отметили в Госавтоинспекции, девушка за рулем «Камри» имела небольшой стаж вождения – всего 4 месяца.Фото: ГИБДД Бурятии