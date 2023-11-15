Происшествия 15.11.2023 в 10:23
Два водителя попали в больницу после лобового ДТП в пригороде Улан-Удэ
В районе Соснового бора жестко столкнулись «Камри» и «Филдер»
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшими произошло поздним вечером 14 ноября на автодороге в районе Соснового бора в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии 20-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавшая со стороны Заиграево в направлении Улан-Удэ, совершила столкновение с «Тойотой Филдер» под управлением 25-летнего мужчины.
В результате аварии оба водителя получили травмы, их госпитализировали. Пострадавшую пассажирку «Камри» после оказания помощи медики отпустили домой.
Как отметили в Госавтоинспекции, девушка за рулем «Камри» имела небольшой стаж вождения – всего 4 месяца.
Фото: ГИБДД Бурятии
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