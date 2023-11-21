Происшествия 21.11.2023 в 12:46

В Бурятии сборщики конопли удирали от полиции на мотоцикле

Когда байк заглох, молодые люди бросились врассыпную
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сборщики конопли удирали от полиции на мотоцикле
Днем 19 ноября на перекрестке дорог в 4 километрах от Гусиноозерска сотрудники ДПС заметили мотоцикл с водителем и пассажиром без мотошлемов. На требование полицейских остановиться байкер не отреагировал, и, увеличив скорость, попытался скрыться, выкинув по дороге мешок.

Спустя некоторое время езды в поле по бездорожью мотоцикл заглох. Молодые люди, оставив его, бросились врассыпную. Однако вскоре их задержали.  

«Причиной того, что граждане пытались скрыться, стала собранная 18-летним пассажиром марихуана. Житель Гусиноозерска признался, что несколькими часами ранее собрал коноплю и попросил друга забрать его. От мешка с наркотиком весом 3,5 килограмма злоумышленник и избавился в пути. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался и вместе с товарищем отказался от освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ. Парень нигде не учится и не работает», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Также молодые люди привлечены к административной ответственности за езду без шлемов, а водитель мотоцикла – еще и за невыполнение требования об остановке.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

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