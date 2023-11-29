Происшествия 29.11.2023 в 09:51

В Бурятии экс-начальницу почтового отделения осудили за растрату

Наказывать строго женщину не стали
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-начальницу почтового отделения осудили за растрату
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Кабанского района. Женщина обвинялась по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 2016 года по 2020 год обвиняемая занимала должность руководителя районного почтового отделения, являлась материально-ответственным лицом. В этот период она присвоила и растратила денежные средства в размере 230 тысяч рублей и товарно-материальные ценности на общую сумму 108 тысяч рублей, тем самым причинив крупный ущерб «Почте России».

Кабанский районный суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распределительными, административно-хозяйственными функциями, хранением, распоряжением товарно-материальными ценностями и денежными средствами в государственных и коммерческих организациях, сроком на 3 года. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной причиненного ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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хищение почта

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